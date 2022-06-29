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Ağrı'da ailelerin yarım asırlık husumeti barışla sonlandı

29.06.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'da ailelerin yarım asırlık husumeti barışla sonlandı

Ağrı'nın Tutak ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle 57 yıldır aralarında husumet bulunan 2 aile barıştırıldı.

Ağrı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçede Sipki aşiretine mensup Dikme köyünde yaşayan Hasan Öztürk ile Dönertaş köyünde ikamet eden Abdullah Sarıboğan aileleri arasında, arazi anlaşmazlığı nedeniyle devam eden husumetin sona ermesi için çalışma yapıldı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Tutak Kaymakamı Enis Aslantatar, ilçe protokolü ve kanaat önderlerinin girişimleriyle husumetin son bulması için aileler ikna edildi.

İlçedeki öğretmenevi restoranında gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim ve duaların okunmasıyla başladı.

Kaymakam Aslantatar, Hz. Nuh'un mirası olan kardeşlik, birlik ve beraberlik düsturuyla bu topraklarda el ele, gönül gönüle birlikte yaşamaya devam edeceklerini söyledi.

57 yıl önce yaşanan bu olayı unutmak istediklerini belirten Aslantatar, şunları kaydetti:

"Geçmişte yaşadığımız menfur olaylar üzerine bir sünger çekip yarına hep birlikte gençlere de örnek olacak şekilde el ele yürüyeceğimizi, burada sevgi ve saygı bağlarını yeniden yeşertip yaşatacağımızı göstermek için bir araya geldik. Başta Ağrı Belediye Başkanımız Sayın Savcı Sayan Bey'e huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Her iki aileyi bir araya getirmek için bu kadar büyük gayret sarf ettiği için ona destek veren ve bu süreçte alın teri döken herkesten Allah bin kere razı olsun."

Belediye Başkanı Sayan ise bu tarz olayların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

Yemek verilmesiyle devam eden program, ailelerin Kur'an-ı Kerim'in altından geçip barışmasıyla sona erdi.

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Umut Gürses, İlçe Emniyet Amiri Eren Kara, İlçe Müftüsü Mustafa Solhan, işadamı Fevzi Sayan, kanaat önderleri ve aileler katıldı.

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