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Ağrı'da akaryakıt tankeri ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 01:18 | Son Güncelleme

Eleşkirt ilçesinde akaryakıt tankeri ile çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü, yaralanan tanker sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde bir akaryakıt tankeri ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Fatih Mehmet Aslan yönetimindeki 34 BE 3612 plakalı otomobil, ilçenin Ağrı-Erzurum karayolundaki Sarıcan Deresi mevkisinde karşı yönden gelen ve plakası henüz tespit edilemeyen Fehim Kazalak'ın kullandığı akaryakıt tankeri ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle bir süre sürüklenen tanker ile otomobil şarampole düştü.

Kazada, otomobil sürücüsü Aslan ile yanındaki İbrahim Çartı araçta sıkıştı, tanker sürücüsü Kazalak ise yaralandı.

Sıkıştıkları otomobilden İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye, polis, jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerince çıkartılan Aslan ve Çartı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Cesetler, Eleşkirt Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Yaralı tanker sürücüsü Fehim Kazalak ise Ağrı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı akaryakıt tankeri otomobil trafik kazası

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