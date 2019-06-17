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Ağrı'da anne ile 2 çocuğu sele kapılarak, 1 kişi de yıldırım çarpmasıyla öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2019 22:22 | Son Güncelleme

AĞRI'nın Diyadin ilçesinde sağanak yağışın ardından oluşan sel sularına yapılan anne ile 2 çocuğu yaşyamını yitirdi.

AĞRI, (DHA)- AĞRI'nın Diyadin ilçesinde sağanak yağışın ardından oluşan sel sularına yapılan anne ile 2 çocuğu yaşyamını yitirdi. yine aynı bölgede bir kişi ise yıldırım çarpması sonucu öldü.
Diyadin ilçe girişindeki Göl Mahallesi'nde oturan Naime Polat (48), çocukları Musa (11) ve Pınar (4) ile birlikte araziye ot toplamaya çıktı. Bu sırada sağanak yağış ve ardından kısa süre yağan ceviz büyüklüğündeki dolu bölgede etkili oldu. Anne Polat ile 2 çocuğu sağanak yağış nedeniyle oluşan sel sularına kapıldı. Sel sularında gözden kaybolan anne ve iki çocuğunu gören vatandaşlar, güvenlik güçleri ile sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye hemen jandarma, AFAD, 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin bölgede başlattığı arama-kurtarma çalışmaları sırasında anne Naime Polat ile çocukları Musa ve Pınar Polat'ın cansız bedenleri bulundu. Anne ve çocukların cansız bedenleri Diyadin Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, acı haberi alan yakınları hastane önünde gözyaşlarına boğuldu.
Öte yandan sağanak ve dolu yağışı öncesinde çakan şimşekler nedeniyle bir çocuk yaşamını yitirdi. Aynı bölgede yıldırımın isabet ettiği Nurullah Yardımcı da yaşamını yitirdi. Yardımcı7nın da cansız bedeni Diyadin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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