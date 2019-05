Ağrı’da Baklava Tepsileri Bayrama hazırlanıyor

Ağrı’da çocukluğundan beri saç ve soba işleriyle uğraşan Erkan Özdemir, uzun yıllardır yaptığı bu işlere Ramazan ayı dolayısıyla ara vererek baklava tepsileri yapmaya başladı.

Ağrı’da yaşayan evli ve iki çocuk babası Erkan Özdemir, çocukluğundan beri uğraştığı sac ve soba işlerine bayram dolayısıyla ara vererek bayram hazırlığına Ramazan Orucundan 15 gün önce başlayıp baklava tepsileri yapıyor. Bayram sebebiyle iş alanı baklava tepsileri olarak değişen Özdemir, Ağrı merkez ve ilçeleri başta olmak üzere Doğu Anadolu bölgesinin birçok iline ve Güney Doğu Anadolu Bölgesinde birçok ile göndermek üzere baklava tepsisi yapmaya başladı.

‘’Ramazan ayından 15 gün önce başladım’’

Bayram hazırlıklarına erkenden başladıklarını söyleyen sac ve soba ustası Erkan Özdemir, bayrama iki gün kalana kadar sürecek olan baklava tepsileri yapımına Ramazan orucundan 15 gün önce başladığını belirtti. Türk kültürünün vazgeçilmez lezzeti olan baklava tatlısına, özellikle bayramlarda yoğun talep olması sebebiyle baklava tepsisi yapımının da bir iş alanı olmaya başladığını ifade eden Özdemir, tepsileri sipariş üzeri yapmaya başladığını dile getirdi. Özdemir, ‘’Bayrama şimdiden hazırlık yapıyoruz. Ramazan ayından 15 gün önce başladım. Sipariş üzerine pastanelerden, evlerden gelen siparişe göre baklava tepsisi yapıyorum. Malumunuz bizim bayramlarda baklava, çok tüketildiği için baklava tepsisine de talep oluyor. Yaptığım bu tepsileri Ağrı merkez ve İlçeleri olmak üzere Doğu Anadolu bölgesinde birçok ile gönderiyorum’’ dedi.

‘’Günde ortalama bir usta 250-300 tane yapabilir’’

Genel olarak bölgede baklava tepsisi yapımı işini kendilerinin yaptığını dile getiren Özdemir, altı yıldır bu işi yaptığını söyledi. Özdemir Ağrı’da bu işi bir veya iki kişi dışında kimsenin yapmadığını söyleyerek, ‘’Bayram dönemleri oldukça yoğun talep oluyor. Bunun imalatçısı pek fazla yok. Seri yapılan bir iştir. Günde ortalama bir usta 250-300 tane yapabilir’’ ifadelerini kullandı.

‘’Hem fiyat hem de kullanılabilirlik açısından alüminyum tepsilere göre daha uygun’’

Baklava tepsilerinin yapılışını anlatan Özdemir, ‘’Biz bunları soba sacından yapıyoruz. Genelde alüminyum tepsiler kullanılıyor. Ama biz soba sacından yapıyoruz. Bunu da bizden başka çok az kişi yapıyor ve bu yaptıklarımız hem fiyat hem de kullanılabilirlik açısından alüminyum tepsilere göre daha uygun oluyor. Bu yüzden bölgenin diğer şehirlerinden de talep alıyoruz. Çok iyi bir iş. Alüminyumu silince sürekli is bırakıyor ama sac da öyle bir şey yok. Paslanmaz ve uzun süre kullanılabilir soba sacı. Galvaniz olduğu için pas tutmuyor. Alüminyum gibi is de vermiyor. Bilen insanlar bunu çok tercih ediyor’’ şeklinde konuştu.

‘’Bayrama bir iki gün kala yapımı tamamlıyoruz’’

Farklı bölgelerde baklava tepsileri yerine karton ambalajların kullanıldığına değinen Özdemir, soba sacından bin çeşit ürün üretebileceklerini söyledi. Özdemir, ‘’Şuanda baklava tepsisi üretiyoruz. Bayrama kadar yaklaşık 10 bin tane yapacağız. Bayrama bir iki gün kala yapımı tamamlıyoruz. Artık yapmıyoruz. Çünkü o zaman artık baklavacılar baklava yapımına başlıyorlar’’

’’Bu sacdan tepsi yapımı sadece Ağrı’da var’’

Dönemlik bir iş olmasına rağmen baklava tepsisi yapımının iyi bir iş olduğunu belirten Özdemir, yaptığı tepsilerden sadece Ağrı’ya değil çevre illere ve Güney Doğu’da da birkaç ile gönderdiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

‘’Bu sacdan tepsi yapımı sadece Ağrı’da var. Daha da geliştirmeye çalışıyoruz işimizi. Ama artık son yıllarda her şey fabrika ürünü olmaya başladığı için ve bizde bunu elle yaptığımız için biraz zorlanıyoruz.’’

Yaptığı tepsilerin zamanla hem sağlık hem de fiyat açısından daha uygun olduğunun anlaşılmasıyla talebin artacağına dikkat çeken baklava tepsisi ustası Erkan Özdemir, ‘’Yaptığın bu tepsiler fiyat açısından alüminyum tepsilerden daha uygun olduğu için talep görüyor. Alüminyum tepsilerin fiyatları 20 liraya kadar çıkarken bu yaptıklarımız 5-6 lira en fazla. O yüzden ayrıca tercih ediliyor. Zamanla bilindikçe de talebin artacağını da düşünüyoruz’’ şeklinde konuştu.