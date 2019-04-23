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Ağrı’da başkanlık koltuğuna Suriyeli Berivan oturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 14:44 | Son Güncelleme

Ağrı’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla belediye başkanlığı koltuğuna ilkokul öğrencisi Suriyeli Berivan Abbas oturdu.Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan bugünün çocuklara hediye edilen önemli bir gün olduğunu belirterek başkanlık koltuğunu Suriyeli Berivan’a devretti.

Ağrı’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla belediye başkanlığı koltuğuna ilkokul öğrencisi Suriyeli Berivan Abbas oturdu.
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan bugünün çocuklara hediye edilen önemli bir gün olduğunu belirterek başkanlık koltuğunu Suriyeli Berivan’a devretti. Sayan "Berivan bu ülkede Suriyeli bir çocuk olarak eğitim öğretim görüyor. Türkiye’deki kardeşleri onu kucaklıyor. Tüm Türkiye’deki kardeşleri adına ben belediye başkanlığı koltuğunu ona devrediyorum" dedi.
Başkanlık koltuğunu devralan 15 Nisan İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Berivan, Suriyeliler adına Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a seslendi. Abbas Başkan Özcan’a, "Bolu Belediye Başkanı kardeşlerimin ekmeğini kesme" dedi.
Başkan Sayan da, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için "Ne yazık ki bugün Atatürk’ün askeriyim diyen insanlar Bolu Belediye Başkanı, Berivan gibi çocukların ekmeğini kesmeye çalışıyor. Bu da bir tezattır, bir çelişkidir. Bunu Türk halkının vicdanına bırakıyorum. Berivan’ın ilk talimatı kendi ağzından ilk sözleri bizleri çok duygulandırdı. Göçmenlere sahip çıkın diye. Aynı zamanda içine oturmuş ki, Bolu Belediye Başkanına ’kardeşimin ekmeğini kesme’ diye mesaj gönderdi. Umarım büyüklerden ders almayan Bolu Belediye Başkanı küçüklerden ders alır" dedi.
Devir teslim Savcı Sayan’ın çocuklara hediye ve çiçek vermesinin ardından sona erdi.

Ağrı’da başkanlık koltuğuna Suriyeli Berivan oturdu

Ağrı’da başkanlık koltuğuna Suriyeli Berivan oturdu

Ağrı’da başkanlık koltuğuna Suriyeli Berivan oturdu

Ağrı’da başkanlık koltuğuna Suriyeli Berivan oturdu

Ağrı’da başkanlık koltuğuna Suriyeli Berivan oturdu

Ağrı’da başkanlık koltuğuna Suriyeli Berivan oturdu

Ağrı’da başkanlık koltuğuna Suriyeli Berivan oturdu

Ağrı’da başkanlık koltuğuna Suriyeli Berivan oturdu

Ağrı’da başkanlık koltuğuna Suriyeli Berivan oturdu

Ağrı’da başkanlık koltuğuna Suriyeli Berivan oturdu

Ağrı’da başkanlık koltuğuna Suriyeli Berivan oturdu

Ağrı’da başkanlık koltuğuna Suriyeli Berivan oturdu

Ağrı’da başkanlık koltuğuna Suriyeli Berivan oturdu

Ağrı’da başkanlık koltuğuna Suriyeli Berivan oturdu

Ağrı’da başkanlık koltuğuna Suriyeli Berivan oturdu

Ağrı’da başkanlık koltuğuna Suriyeli Berivan oturdu

Ağrı’da başkanlık koltuğuna Suriyeli Berivan oturdu

Ağrı’da başkanlık koltuğuna Suriyeli Berivan oturdu

Ağrı’da başkanlık koltuğuna Suriyeli Berivan oturdu
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