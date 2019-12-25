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  3. Ağrı’da beklenen kar yağışı başladı

Ağrı’da beklenen kar yağışı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 15:26 | Son Güncelleme

Ağrı’da öğle saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.Kış aylarının çetin geçtiği Ağrı’da bu yıl yeterince kar yağmayınca vatandaşları kuraklık endişesi sarmıştı.

Ağrı’da öğle saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.
Kış aylarının çetin geçtiği Ağrı’da bu yıl yeterince kar yağmayınca vatandaşları kuraklık endişesi sarmıştı. Bugün öğle saatleri itibarıyla beklenen kar yağışı kent merkezi ve ilçelerde etkisini arttırdı. Kentte uzun süredir beklenen kar yağışı karşısında vatandaşlar memnun olduklarını dile getirirken, okuldaki öğrenciler karın tadını çıkardı.
Teneffüs zilinin çalmasıyla birlikte kendilerini okul bahçesine atan öğrenciler, kartopu savaşı yaptı. Öğrencilerden Enes Kaya, “Bu yıl yeterince kar yağmadı. Biz kar yağışını özlemiştik. Bugün yağdı. Biz de arkadaşlarımızla kartopu oynuyoruz. Çok özlemiştik. Çok mutluyuz” dedi.

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