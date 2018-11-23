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Ağrı'da bir kişinin polis müdahalesinde öldüğü iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 22:50 | Son Güncelleme

Ağrı Valiliği: - "Hayatını kaybeden A.Ç. isimli vatandaşımızın, ibadet amacıyla geldiği camiden çıkan cemaat arasında bulunduğu, protestocu grup ile bir ilgisinin olmadığı anlaşılmıştır" - "Konunun polis müdahalesi ile yer ve zaman bakımından hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır"

Ağrı Valiliği, kentin Patnos ilçesinde camiden çıkan bir kişinin kalp krizi geçirerek öldüğünü belirterek, bu kişinin, polisin bir elektrik dağıtım şirketini protesto eden gruba müdahalesi sırasında rahatsızlanarak öldüğü iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bugün saat 12.30 sıralarında, bir camideki cuma namazı çıkışında, Patnos ilçesinde sosyal medya üzerinden örgütlenen grubun Aras Elektrik Dağıtım AŞ (Aras EDAŞ) firmasını protesto etmek istediği belirtildi.

Cuma namazından çıkan cami cemaatinden A.Ç'nin, protestolar başlamadan önce kalp krizi geçirdiği anlatılan açıklamada, bu kişinin, kaldırıldığı hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İyi niyetli olmadığı değerlendirilen kişiler tarafından, provokatif amaçlı olarak sosyal medya üzerinden, kalp krizi neticesi hayatını kaybeden bu vatandaşımızın, protestolar sırasında yapılan polis müdahalesinde rahatsızlandığı iddiasıyla asılsız bilgiler yayılmaya çalışılmaktadır. Hayatını kaybeden A.Ç. isimli vatandaşımızın, ibadet amacıyla geldiği camiden çıkan cemaat arasında bulunduğu, protestocu grup ile bir ilgisinin olmadığı anlaşılmıştır. Polisin protestocu gruba müdahalesi ise şahsın kalp krizi geçirmesinden yaklaşık yarım saat sonra ve vatandaşımızın kalp krizi geçirdiği yerden yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Aras Elektrik Şirketi binası yakınında olmuştur. Konunun polis müdahalesi ile yer ve zaman bakımından hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır."

Öte yandan basına dağıtılan güvenlik kamerası görüntülerinde de A.Ç'nin, ayaktayken yere düştüğü ve vatandaşlarca hastaneye götürüldüğü görülüyor.

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Ağrı ağrı valiliği elektrik protestosu kalp krizi Patnos

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