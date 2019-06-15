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Ağrı'da bir öğrenci 2 dakika geç kalınca sınava giremedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 18:45 | Son Güncelleme

YKS'nin birinci oturumu olan TYT sınavına girmek için 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesine gelen Muhammed Adsay, 2 dakika geç kalınca sınava alınmadı - Muhammed Adsay: - "Sınava 2 dakika geç kaldığım için beni binaya almadılar. Heyecan ve stres de vardı. Sağlık olsun. Çok üzüldüm, sonuçta o kadar emek vermiştim"

Ağrı'da bir öğrenci, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı için okula 2 dakika geç gelince sınava giremedi.

TYT sınavına girmek isteyen öğrenci Muhammed Adsay, sabah saatlerindeki birinci oturum öncesi 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi önüne geldi.

Bir süre okul bahçesinde bekleyip saat 10.02'de okul kapısına gelen Adsay, kural gereği sınav salonlarının kapıları 10.00'da kapatıldığı için polislerce binaya alınmadı.

Adsay AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınavdan önce okul bahçesine geldiğini belirterek, 10.02'de okul kapısına geldiğinde geç kaldığı için sınava alınmadığını söyledi.

Buna çok üzüldüğünü çünkü bir yıllık emeklerinin boşa gittiğini ifade eden Adsay, "Sınava 2 dakika geç kaldığım için beni binaya almadılar. Heyecan ve stres de vardı. Sağlık olsun. Çok üzüldüm sonuçta o kadar emek vermiştim." dedi.

Kentte sınava yetişmek isteyen bazı öğrenciler koşarak sınavların yapıldığı okullara geldi, Hayrettin Atmaca Lisesi'nde sınava girecek bir öğrenci de kimliğini evde unuttuğu için sınava giremedi.

Sınava giren bazı öğrencilerin yakınları da okul bahçelerinde bekleyip çocukları için Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

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