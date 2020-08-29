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Ağrı’da çatışma: 2 asker şehit, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2020 16:05 | Son Güncelleme

Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada 2 uzman çavuş şehit olurken 1 asker yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Ağrı Doğubayazıt hudut hattında, İran istikametinden sızma girişiminde bulunan terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışma sonucu, 2 uzman çavuş yaralandı.

Ağrı’da çatışma: 2 asker şehit, 1 yaralı

Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada 2 uzman çavuş şehit olurken 1 asker yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ağrı Doğubayazıt hudut hattında, İran istikametinden sızma girişiminde bulunan terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışma sonucu, 2 uzman çavuş yaralandı. Askeri helikopter Doğubeyazıt ilçe hastanesine sevk edilen 2 uzman çavuş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Teröristlerin muhtemel saldırı ve kaçış istikametleri ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alındığı, bölgeye sevk edilen İHA/SİHA, destek unsurlarıyla operasyonların devam ettiği belirtildi.
Çatışmada 1 askerin ise yaralanarak hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

Ağrı’da çatışma: 2 asker şehit, 1 yaralı

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