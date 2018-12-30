Ağrı'da çığ nedeniyle yolu kapanan köye 7 saatte ulaşıldı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde çığ düşmesi sonucu yolu kapanan köye, karla mücadele ekiplerinin 7 saatlik zorlu çalışması sonucu ulaşıldı.

Eleşkirt İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yolu çığ düşmesi sonucu kapanan, ilçeye 30 kilometre uzaklıktaki Hayrangöl köyü yolunda çalışma başlattı.

Köy yolunu 7 saatlik zorlu çalışma sonunda açabilen ekiplere, köy sakinleri teşekkür etti.

İlçe Özel İdaresi Şefi Sinan Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hayrangöl köy yolunda çığ düşmesi sonucu yaklaşık 2 metre yüksekliğinde kar birikintisi oluştuğunu söyledi.

Çığ haberinin alınmasının ardından bölgeye ekiplerin sevk edildiğini belirten Yıldız, "Kapanan yolu 7 saatlik çalışmanın ardından ulaşıma açtık. Ekiplerin 7 saat süren çalışması sonrası yol trafiğe açıldı. Karla mücadelede ekiplerimiz 2 gün önce bu yolu açmıştı, ancak çığ düşmesi sonucunda köy yolu tekrardan kapanmıştı. Ekipler ile yolu yeniden açtık." dedi.

Köy sakinlerinden Mehmet Nuri Berrak da yetkililere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, "Allah devletimizden razı olsun. Köy yolumuza sürekli çığ düşüyor ancak ekipler her zaman yolumuzu açarak bizi mağdur etmiyor." diye konuştu.

