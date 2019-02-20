HABER

Ağrı'da dere ve nehirlerin yüzeyi buz tuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 11:29 | Son Güncelleme

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 23 derece ölçüldüğü kentte, bazı dere ve nehirlerin yüzeyi dondu

Ağrı'da soğuk hava nedeniyle dere ve nehirlerin yüzeyi buz tuttu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıfırın altında 23 dereceyle gece en düşük sıcaklığın ölçüldüğü kentte, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

Esnaf, sabah iş yerlerinin camlarını kaplayan buzları, çeşitli aparatlarla çözmeye çalıştı. Cadde ve sokaklardaki buzlanma dolayısıyla sürücüler de zor anlar yaşadı.

Soğuk hava nedeniyle kentteki bazı dere ve nehirlerin yüzeyi buz tuttu.

Üniversite öğrencisi Ömer Çakmak, AA muhabirine, bu sene kışın daha sert geçtiğini söyledi.

Kentte son bir haftadır soğukların yeniden başladığını belirten Çakmak, "Havaların soğuk olması bizi olumsuz etkiliyor. Yollar buz tuttu. Sokaklarda doğru düzgün yürüyemiyoruz. Erken saatlerde okula gitmek zorundayız. Okulda yarım saat kaloriferin başında toplanıp ısınmamız gerekiyor." dedi.

Öte yandan, İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, dün kar ve fırtına nedeniyle ulaşıma kapanan 13 köy yolunun, ekipler tarafından ulaşıma açıldığı bildirildi.

Bu otelde dokunduğunuz her şey satılıkBu otelde dokunduğunuz her şey satılık
Yılda sadece 3 kez yapılıyor! Duyan tabağını alıp koşuyor Yılda sadece 3 kez yapılıyor! Duyan tabağını alıp koşuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ağrı Ağrı soğuk hava buz tutan nehir dondurucu soğuklar

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Özhaseki: Bu söz bile insanı ürkütüyor

Mehmet Özhaseki: Bu söz bile insanı ürkütüyor

ABD'den kritik Türkiye açıklaması!

ABD'den kritik Türkiye açıklaması!

Ünlü spikerden müjdeli haber!

Ünlü spikerden müjdeli haber!

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ne deprem, ne de savaş bu hale getirdi! Mahalleli isyan etti

Ne deprem, ne de savaş bu hale getirdi! Mahalleli isyan etti

İki katlı bina kağıt gibi yamuluyor!

İki katlı bina kağıt gibi yamuluyor!

Antalya'da ölü bulunan evsiz adamın cebinden çıkan para kahretti

Antalya'da ölü bulunan evsiz adamın cebinden çıkan para kahretti

Bakan Gül: FETÖ'nün inkar stratejisi, üst aklın taktiği

Bakan Gül: FETÖ'nün inkar stratejisi, üst aklın taktiği

Bu mağazada alışveriş yapan 1 lira bile ödemiyor

Bu mağazada alışveriş yapan 1 lira bile ödemiyor

Günlük burç yorumları 20 Şubat Çarşamba (Şubat ayı burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.