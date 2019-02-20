Ağrı'da dere ve nehirlerin yüzeyi buz tuttu

Ağrı'da soğuk hava nedeniyle dere ve nehirlerin yüzeyi buz tuttu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıfırın altında 23 dereceyle gece en düşük sıcaklığın ölçüldüğü kentte, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

Esnaf, sabah iş yerlerinin camlarını kaplayan buzları, çeşitli aparatlarla çözmeye çalıştı. Cadde ve sokaklardaki buzlanma dolayısıyla sürücüler de zor anlar yaşadı.

Soğuk hava nedeniyle kentteki bazı dere ve nehirlerin yüzeyi buz tuttu.

Üniversite öğrencisi Ömer Çakmak, AA muhabirine, bu sene kışın daha sert geçtiğini söyledi.

Kentte son bir haftadır soğukların yeniden başladığını belirten Çakmak, "Havaların soğuk olması bizi olumsuz etkiliyor. Yollar buz tuttu. Sokaklarda doğru düzgün yürüyemiyoruz. Erken saatlerde okula gitmek zorundayız. Okulda yarım saat kaloriferin başında toplanıp ısınmamız gerekiyor." dedi.

Öte yandan, İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, dün kar ve fırtına nedeniyle ulaşıma kapanan 13 köy yolunun, ekipler tarafından ulaşıma açıldığı bildirildi.

