Doğu Anadolu'da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 27 derece ölçülen ve bölgenin en soğuk ili olan Ağrı'da kış ayları besici ve vatandaşlar için çileye dönüşürken, kırağı tutan ağaçlar, donan dere, nehir, baraj gölü ile yüzeyi buz tutan baraj üzerinde kalan cami minaresi güzel görüntüler oluşturdu.

Ağrı'da, son günlerde etkili olan soğuk hava ve sis, hava ve kara yolu ulaşımındaki aksamaların yanı sıra günlük yaşamı da olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 27 derece ölçüldüğü kentte, baraj, nehir ve derelerde buzlanma meydana gelirken, ağaçlarda da kırağı oluştu.

Kırağı ile bambaşka bir görünüme kavuşan ağaçlar ve sis altında kalan mekanlar fotoğraf tutkunlarının da gözde yerleri haline geldi.

- Donan barajdaki minare ilgi odağı oldu

Kent merkezine bağlı Başçavuş köyünde bulunan Yazıcı Barajı'nda ise sabahın erken saatlerinde oluşan sis tabakası seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıkardı.

Sisli havayı fırsat bilen fotoğraf tutkunları barajın kenarında bulunan kayalıklara çıkarak, sisle kaplanan barajın fotoğraflarını çekti.