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  4. Ağrı’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Ağrı’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

20.11.2020 14:09 | Son Güncelleme:
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Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünce Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi ile Iğdır ilinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen kişilere yönelik yapılan operasyonlar neticesinde gözaltına alınan 6 kişiden 4’ü tutuklandı.Ağrı’da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyonlar sonucu 6 kişi gözaltına alındı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünce Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi ile Iğdır ilinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen kişilere yönelik yapılan operasyonlar neticesinde gözaltına alınan 6 kişiden 4’ü tutuklandı.
Ağrı’da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyonlar sonucu 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise 15,54 gram eroin maddesi, 36,80 gram Metamfetamin, 30 adet sentetik ecza ile 1 adet dijital hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 6 kişiden 4’ü tutuklanırken soruşturma kapsamında uyuşturucu madde kullandığı belirlenen 10 kişi hakkında ise yasal işlem yapıldı. Konuya ilişkin Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“İl Emniyet Müdürlüğümüzce Ağrı ili Doğubayazıt ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarının içerisinde bulunduğu suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; Doğubayazıt ilçesi ve Iğdır ilinde uyuşturucu madde ticareti yapan (6) şüpheli şahsa yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Polis Özel Harekat Unsurları ve Narkotik Madde Arama Köpeklerinin katılımları ile eş zamanlı uyuşturucu operasyonu icra edilmiştir.
Soruşturma sürecinde ve eş zamanlı operasyon neticesinde şüpheli şahıslardan ve adreslerinde yapılan aramalardan; 15,54 Gram Eroin Maddesi, 36,80 Gram Metamfetamin Maddesi, 30 Adet Sentetik Ecza, 1 Adet Dijital Hassas Terazi ele geçirilmiştir.
Soruşturma kapsamında toplam 10 uyuşturucu madde kullanıcısına işlem yapılmıştır. Eş zamanlı operasyon neticesinde gözaltına alınarak adli mercilere sevk edilen 6 şüpheli şahıstan 4’ü tutuklanmıştır. Aydınlık geleceğimizi madde bağımlılığından korumak amacıyla uyuşturucu ile mücadelemiz aralıksız ve kararlılıkla sürdürülecektir.”

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