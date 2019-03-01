Ağrı'da düzensiz göçmenlere battaniye ve gıda yardımı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde kar yağışı ve soğuktan korunmak için otobüs terminaline sığınan 25 düzensiz göçmene, Doğubayazıt Arama ve Kurtarma Derneği (DAK) ekiplerince battaniye ve gıda yardımında bulunuldu.

Türkiye’ye İran üzerinden yasa dışı yollardan giriş yapan Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 25 düzensiz göçmen, Doğubayazıt'ta etkili olan kar yağışı ve soğuk havadan etkilenmemek için şehirler arası otobüs terminaline sığındı.

Bir haftadır otobüs terminalinde kalan düzensiz göçmenlere yardım etmek için harekete geçen DAK ekipleri, bu kişilere ekmek, meyve suyu ve battaniye dağıttı.

Afganistan uyruklu Hal Muhammed Rahmani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir hafta önce sınırdan yasa dışı yollarla Türkiye'ye girerek Doğubayazıt ilçesine geldiğini belirtti.

Çalışmak için Ankara’ya gitmek istediğini anlatan Rahmani, "Afganistan'da çok büyük savaş var. Taliban'ın zulmünden kaçmak zorunda kaldım. Çalışarak para kazanmak için Ankara'ya gitmek istiyorum. Türk yetkililer bize çok iyi davranıyor. Türk milletinden Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

Aynı ülke vatandaşı Ali Şefah da Afganistan'da güvenlik gücü olarak görev yaptığı sırada Taliban tarafından yakalandığını ve burada şiddet gördüğünü öne sürerek, bu nedenle ülkesinden kaçtığını dile getirdi.

