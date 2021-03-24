HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ağrı’da eş zamanlı silah kaçakçılığı operasyonu

Ağrı’da eş zamanlı silah kaçakçılığı operasyonu

24.03.2021 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı’da silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 3 kişi tutuklanırken çok sayıda mühimmat ele geçirildi.Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünün il genelinde silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik yaptığı 5 aylık çalışmalar neticesinde Patnos, Niğde ve Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde 18 şahsın ev ve iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ağrı’da silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 3 kişi tutuklanırken çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünün il genelinde silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik yaptığı 5 aylık çalışmalar neticesinde Patnos, Niğde ve Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde 18 şahsın ev ve iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 1 kişi kendiliğinden teslim olurken firari olan 2 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Gerçekleştirilen eş zamanlı silah kaçakçılığı operasyonu ile alakalı olarak gözaltına alınan 16 şüpheli şahıstan 2 şahıs ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, gözaltındaki diğer 14 şahıs Patnos Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Konuyla alakalı 3 şahıs ise tutuklandı.
Şahısların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda PKK/KCK Terör Örgütüne ait örgütsel dokümanlar, silah yapımında ve tamiratında kullanılan çok sayıda silah malzemesi ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kadın ağlayarak video çekerek yardım istemişti! Gerçek ortaya çıktı Genç kadın ağlayarak video çekerek yardım istemişti! Gerçek ortaya çıktı
Vali'den kritik çağrı: Tedbirleri ihlal edenleri ihbar edinVali'den kritik çağrı: Tedbirleri ihlal edenleri ihbar edin
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...
1/

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Son Dakika: 22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı

Aşiret liderleri bir araya geldi: Bugün tarihi bir karara imza attık

Aşiret liderleri bir araya geldi: Bugün tarihi bir karara imza attık

Antalya'da 'pes' dedirten parti! Sosyal medyada örgütlenmişler

Antalya'da 'pes' dedirten parti! Sosyal medyada örgütlenmişler

Diğer Haberler

Bakan Koca: Filmlere konu olacak başarı hikayeleri yazdılar

Bakan Koca: Filmlere konu olacak başarı hikayeleri yazdılar

Biri çöp poşeti fırlattı, diğeri saksıya yatırıp dövdü! Sokak ortasında şaşkına çeviren kavga

Çöp poşeti fırlatınca... Sokak ortasında kavgaya tutuştular!

Kar yağışı ne kadar sürecek? İstanbul'da kar tatili olacak mı?

Kar yağışı ne kadar sürecek? Tatil olacak mı?

İSKİ verileri açıkladı! İşte İstanbul barajlarında son durum

İşte İstanbul barajlarında son durum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uluslararası anlaşmalara ilişkin 10 kanuna onay

Erdoğan'dan uluslararası anlaşmalara ilişkin 10 kanuna onay

Prof. Dr. Murat Aksoy kimdir? Prof. Dr. Murat Aksoy kaç yaşında? Prof. Dr. Murat Aksoy nereli?

Prof. Dr. Murat Aksoy kimdir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.