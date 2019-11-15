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Ağrı'da etkisiz hale getirilen 15 teröristten birinin gri kategoride arandığı belirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 12:01 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK'nın sözde Ağrı Dağı güneyi sorumlusu Halis Ersayan'ın, 31 Temmuz 2015'te Iğdır-Erzurum kara yolunda olay yeri inceleme ekibinden bir personelin şehit olduğu saldırı ile çeşitli yol kesme ve tır yakma eylemlerine katıldığı tespit edildi

İçişleri Bakanlığı, Ağrı'da 7-9 Kasım'da jandarma birliklerince etkisiz hale getirilen 15 teröristten birinin, gri kategoride aranan Halis Ersayan olduğunu bildirdi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında 7-9 Kasım'da Ağrı kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 15 teröristin kimlik tespit çalışmaları tamamlandı.

Teröristlerden birinin, terörden arananlar listesinde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan sözde Serhat eyaleti Ağrı Dağı güneyi sorumlusu "Delil Serhat" kod adlı Halis Ersayan olduğu tespit edildi.

Terörist Ersayan'ın, 31 Temmuz 2015'te teröristlerin yol kesme eylemi yaptığı Iğdır-Kağızman-Erzurum karayolunun 30'uncu kilometresine gelen olay yeri inceleme ekibinden bir personelin şehit olduğu uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırı ile Doğubayazıt-Iğdır ve Doğubayazıt-Gürbulak kara yolunda yol kesme ve tır yakma eylemlerine katıldığı belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı halis ersayan İçişleri Bakanlığı

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