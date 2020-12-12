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Ağrı’da ev yangını: 1 yaralı

12.12.2020 23:55 | Son Güncelleme:
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Ağrı merkeze bağlı Tezeren köyünde bir evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Tezeren köyünde saat 22.00 sularında yalnız yaşayan 83 yaşındaki eski muhtar Gıyas Kahriman’ın evinde sobadan çıkan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı.

Ağrı merkeze bağlı Tezeren köyünde bir evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Tezeren köyünde saat 22.00 sularında yalnız yaşayan 83 yaşındaki eski muhtar Gıyas Kahriman’ın evinde sobadan çıkan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Yangını gören köylülerin yardımıyla evde bulunan Gıyas Kahriman yangından yaralı olarak kurtarıldı. Yangın, haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Ağrı Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken yanan ev ise kullanılamaz hale geldi. Gıyas Kahriman ise 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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