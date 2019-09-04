Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA)- AĞRI Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın sosyal sorumluluk projesi Ağrı Evde Bakım Hizmetleri (AĞBİM) hayata geçirildi.

Ağrı Belediyesi engelli, ihtiyaç sahibi, yaşlı ve kronik sağlık sorunu olan Ağrılılar için evde bakım hizmeti başlattı. Ağrılıların ücretsiz olarak yararlanacağı hizmette, 10 araç ve personel görev yapacak. Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı 4 kişilik ekip de önceden randevu alınan evlere gidip, tüm temizliğini yapacak. Temizlik malzemeleri de belediye görevlileri tarafından alınıp, ailelere teslim edilecek.

AĞBİM Projesi'nin seçim vaatleri arasında olduğunu belirten Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Ağrı’da evde bakım hizmeti gerçekleştireceğimize dair söz vermiştik. Dolayısıyla biz bu araçlarla bakıma muhtaç ailelere gideceğiz. Onların evleri temizlenecek, bakımları yapılacak, buzdolaplarına gereken ihtiyaçları konulacak. Ayrıca Sağlık Bakanlığı ile işbirliğimiz var, sağlık ekipleri şeker ve tansiyon kontrolü yapacak. Hastaneye gitmesi gerekenler hastaneye gönderilecek. 15 günde bir, bu evleri ziyaret edeceğiz, gereken hizmeti yapacağız. 10 tane aracımız bu hizmeti yürütecek. Bize yardım etmek isteyen işadamı, hayırsever insanlar varsa, 'bu insanlara yardımım dokunsun' diyebilecek insanlar varsa, onların da katkısını bekliyoruz. Herhangi bir ücret yok, belediyemizin projesi kapsamında gerçekleştiriyoruz. Biz evde bakım hizmeti ile muhtaç, ihtiyaç sahibi, yaşlı ve kimsesi olmayan ailelere koşacağız. Onlara hizmet etmek bizim için şereftir" diye konuştu.

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