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Ağrı'da göçmenler için çadır kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 10:10 | Son Güncelleme

Ağrı Belediyesi, Türkiye'nin farklı bölgelerine gitmek üzere otogarda bekleyen göçmenler için çorba ve ekmek ikramı yapılan çadır kurdu

Ağrı Belediyesi, ülkelerinden çalışmak için Türkiye'ye gelen göçmenler için çorba ve ekmek ikramının yapıldığı çadır kurdu.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Otogarı bahçesinde kurulan çadırı ziyaret ederek, çorba dağıttı.

Göçmenlerin günlerini rahat şekilde geçirmelerini istediğini belirten Sayan, "Burada mülteci konumunda olan Afganistan, Pakistan ve Bangladeş'ten gelen kardeşlerimiz var. Ağrı otogarında kalıyorlardı. Dün itibari ile çadır kurduk. Bundan sonra bu çadırda kalacaklar. Çorba, ekmek ve su ikram ederek kardeşlerimizin rahat şekilde günlerini geçirmelerini sağlayacağız." diye konuştu.

Görevlerinin düzensiz göçmenleri misafir etmek olduğunu aktaran Sayan, desteğinden dolayı Ağrı halkına da teşekkür etti. Sayan, "Bazıları rahatsız olabilir 'Niye ekmeğinizi bölüyorsunuz, niye bölüşüyorsunuz.' Ama biz Ağrılılar ailemizden, inancımızdan, vicdanımızdan almış olduğumuz edep gereği ekmeğimizi kardeşlerimizle bölüşmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Ağrı halkı Bolu belediye başkanına güzel bir çorba ikram eder"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Suriyelilerle ilgili sözlerine de değinen Sayan, Özcan'ı Ağrı'ya davet etti.

"Ekmeğe ihtiyacı olan belediye başkanı arkadaşlar varsa ya da canı çorba çeken Bolu tarafında belediye başkanı arkadaşlar varsa buyursun gelsinler, onlara da yetecek çorbamız var." diyen Sayan, şöyle konuştu:

"Biz onlara da gereken çorbayı ikram ederiz. Ağrı halkı Bolu belediye başkanına güzel bir çorba ikram eder. O da buradan aldığı tat ile Bolu'daki mülteci kardeşlerimizi mağdur etmez. Biz ensarız, bunlar muhacirdir. Terbiyemiz, görgümüz, inancımız budur. Müslümanlığın gereği budur. Bunu yapmaya devam edeceğiz."

Kurulan çadır ve ikram edilen sıcak çorbanın kendilerini mutlu ettiğini ifade eden göçmenler de Sayan'a teşekkür etti.

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