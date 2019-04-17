Ağrı'da göçmenler için çadır kuruldu

Ağrı Belediyesi, ülkelerinden çalışmak için Türkiye'ye gelen göçmenler için çorba ve ekmek ikramının yapıldığı çadır kurdu.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Otogarı bahçesinde kurulan çadırı ziyaret ederek, çorba dağıttı.

Göçmenlerin günlerini rahat şekilde geçirmelerini istediğini belirten Sayan, "Burada mülteci konumunda olan Afganistan, Pakistan ve Bangladeş'ten gelen kardeşlerimiz var. Ağrı otogarında kalıyorlardı. Dün itibari ile çadır kurduk. Bundan sonra bu çadırda kalacaklar. Çorba, ekmek ve su ikram ederek kardeşlerimizin rahat şekilde günlerini geçirmelerini sağlayacağız." diye konuştu.

Görevlerinin düzensiz göçmenleri misafir etmek olduğunu aktaran Sayan, desteğinden dolayı Ağrı halkına da teşekkür etti. Sayan, "Bazıları rahatsız olabilir 'Niye ekmeğinizi bölüyorsunuz, niye bölüşüyorsunuz.' Ama biz Ağrılılar ailemizden, inancımızdan, vicdanımızdan almış olduğumuz edep gereği ekmeğimizi kardeşlerimizle bölüşmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Ağrı halkı Bolu belediye başkanına güzel bir çorba ikram eder"