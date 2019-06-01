Ağrı'da güvenlik duvarı işçilerinin minibüsü geçerken patlama 1 ölü, 7 yaralı

Selahattin KAÇURU/ DOĞUBAYAZIT, (Ağrı), (DHA)- AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesi Türkiye- İran sınırında devam eden 144 kilometrelik güvenlik duvarı inşaatında çalışan işçileri taşıyan minibüsün geçişi sırasında yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Olayda ilk belirlemelere göre 1 işçi öldü, 7 işçi yaralandı. Olay, saat 07.45 sıralarında Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Şehit Piyade Er Haşim Türkoğlu Karakolu’na yakın mesafedeki Türkiye-İran sınırında meydana geldi. İran ve Türkiye arasındaki 144 kilometrelik sınır hattı boyunca 2 metre genişliğinde 3 metre yüksekliğinde ve 7 ton ağırlığındaki seyyar blokların yerleştirilme çalışmaları için gelen işçileri taşıyan minibüsün geçişi sırasında yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamanın etkisiyle 8 işçi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralı işçiler, ambulanslarla Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerden Şemsettin Çermik doktorların yaptığı tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralanan 7 işçinin ise tedavisi sürüyor. Güvenlik güçleri patlamanın yaşandığı bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

