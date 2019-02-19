Ağrı'da hava ulaşımına sis engeli

Ağrı'da sis nedeniyle AnadoluJet'in Ankara-Ağrı uçak seferleri karşılıklı yapılamadı.
Kentte gece başlayıp sabah etkisini artıran sis, görüş mesafesini 40 metreye kadar düşürdü.
Sis nedeniyle AnadoluJet'in Ankara Esenboğa ile Ağrı Ahmed-i Hani havalimanları arasındaki uçak seferleri karşılıklı iptal edildi.
Öte yandan, kent merkezi ve çevre yolundaki sürücüler, sisten görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle araçlarıyla trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
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