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  4. Ağrı’da hırsızlık zanlısı 3 kişiden 2 si tutuklandı

Ağrı’da hırsızlık zanlısı 3 kişiden 2 si tutuklandı

09.12.2020 16:14 | Son Güncelleme:
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Ağrı’da bir iş yerine girerek hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kişiden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgilere göre, Ağrı Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan bir iş yerine gece geç saatlerde girerek 20 bin TL değerinde 2’nci el cep telefonu çaldıkları iddia edilen A.T, G.Y, U.E isimli 3 şüpheli şahıs emniyet ekiplerince ev adreslerine yapılan operasyonda gözaltına alındı.Ağrı İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucu gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ağrı’da bir iş yerine girerek hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kişiden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre, Ağrı Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan bir iş yerine gece geç saatlerde girerek 20 bin TL değerinde 2’nci el cep telefonu çaldıkları iddia edilen A.T, G.Y, U.E isimli 3 şüpheli şahıs emniyet ekiplerince ev adreslerine yapılan operasyonda gözaltına alındı.
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucu gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Buradaki işlemlerin ardından ifadeleri alınan zanlılardan U.E serbest bırakılırken A.T ile G.Y ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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