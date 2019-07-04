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Ağrı'da içme suyundan zehirlenme iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 16:13 | Son Güncelleme

Ağrı Belediyesi: - "Şebeke suyu ve arıtma tesisimiz belediyemiz kontrolü altında olup bu tür asılsız haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur"

Ağrı Belediyesinden, sosyal medyadaki paylaşımlarda 2 kişinin içme suyundan zehirlenerek öldüğü iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, bugün sosyal medyada Ağrı'da içme sularından tüketen 2 kişinin öldüğü yönündeki paylaşımlar üzerine harekete geçen ekiplerin öncelikle hastanelere giderek inceleme yaptığı aktarıldı.

Hastanelere içme suyu şikayetiyle kimsenin başvuruda bulunmadığının belirlendiği ifade edilen açıklamada, görevlilerce içme suyu arıtma tesisinden alınan numunelerin incelemesinde de herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Şebeke suyu ve arıtma tesisimiz belediyemiz kontrolü altında olup, bu tür asılsız haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur." ifadesi kullanıldı.

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"içme suyundan zehirlenme" iddiası Ağrı Ağrı Belediyesi asılsız paylaşım

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