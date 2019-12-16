Ağrı'da ihtiyaç sahipleri "kara kış"ta Türk Kızılay yardımlarıyla ısınıyor

Türk Kızılay görevlileri, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde başlattığı ve kış boyunca sürdüreceği yardım kampanyası ile ihtiyaç sahiplerine ücretsiz gıda, ev eşyası ve giyim malzemesi dağıtarak yüzlerini güldürüyor.

Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi görevlileri, farklı meslek gruplarından vatandaşlar ve öğrencilerden oluşan gönüllülerin desteği ile ilçede maddi durumu kötü olan aileleri tespit ederek onlar için yardım kampanyası başlattı.

Hayırseverlerle iletişime geçen Türk Kızılay personeli ve gönüllüler, toplanan ev eşyası, giyim ve gıda kolilerini ücretsiz olarak ihtiyaç sahibi 100 aileye ulaştırdı.

Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi Başkanı Kemal Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış mevsimi boyunca devam edecek kampanyayla toplamda 250 ailenin yardımlardan faydalanmasını hedeflediklerini söyledi.

Yaşadıkları bölgede kışı şartlarının oldukça çetin geçtiğini ve buna paralel yoksul ailelerin ihtiyaçlarının da arttığına dikkat çeken Şahin, "Kış boyunca zor şartlar altında hayatını sürdürmeye çalışan ihtiyaç sahibi aileleri tek bırakmamaya çalışıyoruz. Özellikle giyim, gıda ve ev eşyası noktasında mağdur ailelere gidip onlara destek olmaya çalışıyoruz. Şu an itibariyle 100 aileye ulaştık. Bu kış hedefimiz toplamda 250 aileye ulaşmak." diye konuştu.