HABER

Ağrı’da iki gündür kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki Ahmet aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 01:19 | Son Güncelleme

Ağrı Merkez Çukurçayır (Yekmal) Köyünde ikamet eden ve kendisinden iki gündür haber alınamayan Ahmet Yasin Batgın (15), her yerde aranıyor.Pazar günü gece saat 22.30 sularına kadar köy meydanında oyun oynadığı öğrenilen Ahmet Yasin Batkın, bir daha evine dönmedi.Oğullarının eve gelmemesi üzerine aramalara başlayan aile her hangi bir ize rastlamayınca durumu emniyet güçlerine bildirdi.Köy ve şehir merkezinde aramalara başlayan emniyet birimleri ve AFAD ekipleri şu ana kadar Batkın’a ait bir ize rastlamadı.Çocuğun ailesi ile ilgili yaşadığı sorunlardan ötürü evden kaçmış olabileceği iddaları üzerine konuşan baba Veysi Batkın, oğlunun her hangi bir sıkıntısın olmadığını, kendi iş yerinde oğlunun kendisine yardımcı olduğunu söyleyerek, çocuğunun bulunması konusunda yardım istedi.Baba Batkın:“ Oğlum okulu bıraktıktan sonra bana işlerimde yardımcı olmaya başladı.

Ağrı’da iki gündür kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki Ahmet aranıyor

Ağrı Merkez Çukurçayır (Yekmal) Köyünde ikamet eden ve kendisinden iki gündür haber alınamayan Ahmet Yasin Batgın (15), her yerde aranıyor.
Pazar günü gece saat 22.30 sularına kadar köy meydanında oyun oynadığı öğrenilen Ahmet Yasin Batkın, bir daha evine dönmedi.
Oğullarının eve gelmemesi üzerine aramalara başlayan aile her hangi bir ize rastlamayınca durumu emniyet güçlerine bildirdi.
Köy ve şehir merkezinde aramalara başlayan emniyet birimleri ve AFAD ekipleri şu ana kadar Batkın’a ait bir ize rastlamadı.
Çocuğun ailesi ile ilgili yaşadığı sorunlardan ötürü evden kaçmış olabileceği iddaları üzerine konuşan baba Veysi Batkın, oğlunun her hangi bir sıkıntısın olmadığını, kendi iş yerinde oğlunun kendisine yardımcı olduğunu söyleyerek, çocuğunun bulunması konusunda yardım istedi.
Baba Batkın:“ Oğlum okulu bıraktıktan sonra bana işlerimde yardımcı olmaya başladı. Ailemizde herhangi bir huzursuzluk ya da çocuğumun herhangi bir sorunu yok. Pazar günü gece 22.30‘a kadar arkadaşları ile köyde oyun oynamışlar. O saatten sonra oğlumu gören olmamış. Tüm tanıdıklarımızı haberdar ettik. Gidebileceği her yeri sorduk, araştırdık. Bir ipucuna rastlamayınca da güvenlik güçlerine haber verdik. Şimdi tüm güvenlik güçleri de oğlumuzun bulunması için çaba sarf ediyorlar. Allah Rızası için oğlumu görenler emniyet güçlerine ya da bize bildirmelerini rica ediyorum ’’ dedi.
Ahmet Yasin Batkın’ı (15), arama çalışmaları devam ediyor.

Binlerce kişi bedava bitcoin sahibi olacakBinlerce kişi bedava bitcoin sahibi olacak
Görev başında kalp krizi geçiren polis yaşamını yitirdiGörev başında kalp krizi geçiren polis yaşamını yitirdi
Tatili kabusa döndü, parmağına 15 dikiş atıldıTatili kabusa döndü, parmağına 15 dikiş atıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gaziantep'in kahraman jandarması! Tek başına çeteyi çökertti

Gaziantep'in kahraman jandarması! Tek başına çeteyi çökertti

Paylaşımına eleştiri yağdı! Silmek zorunda kaldı

Paylaşımına eleştiri yağdı! Silmek zorunda kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamu çalışanlarına müjde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamu çalışanlarına müjde!

Putin'den ABD'ye uyarı: Biz de yaparız!

Putin'den ABD'ye uyarı: Biz de yaparız!

ABD heyeti ile görüşme sona erdi!

ABD heyeti ile görüşme sona erdi!

Ortalık savaş alanına döndü! Tehlikeli gerginlik

Ortalık savaş alanına döndü! Tehlikeli gerginlik

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da feci kaza! Bu araçtan sağ çıktılar!

Konya'da feci kaza! Bu araçtan sağ çıktılar!

Zonguldak'ta fındık fabrikasında büyük yangın!

Fındık fabrikasında büyük yangın!

Ülke genelinde eş zamanlı radarla hız denetimi

Ülke genelinde eş zamanlı yapıldı

Muğla'da korkutan orman yangını!

Muğla'da korkutan orman yangını!

Şanlıurfa'da komşu ailelerin 'çöp' kavgası: 3 yaralı, 8 gözaltı

Komşu ailelerin 'çöp' kavgası: 3 yaralı, 8 gözaltı

ABD heyeti ile görüşme sona erdi!

ABD heyeti ile görüşme sona erdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.