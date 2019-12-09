Ağrı'da inşaat işçileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Ağrı'da inşaat işçileri, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen işçilerden Ahmet Demir, haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in yıkımları", yaşamda Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş", sporda Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" başlıklı karesine oy verdi.

İşçilerden Hasan Yıldırım da haberde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşamda Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş", sporda ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafı için oy kullandı.

AA muhabirine açıklama yapan Demir, işçiler olarak oylamaya katılmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Anadolu Ajansının haber anlayışını beğendiklerini ifade eden Demir, "Ağrı'da 2 yıldır doğal gaz sektöründe çalışıyoruz, güzel bir sezon geçirdik. AA haber açısından çok iyi bir kurum. Mesai arkadaşlarımızla fotoğraflara oy verdik. Oldukça anlamlı ve iyi fotoğraflar var. AA dünyanın birçok yerinden güzel haber yapıyor." dedi.

Yıldırım ise AA'nın dünyadan ve Türkiye'de yaşamın her alanından haberler yaptığını, birbirinden güzel fotoğrafları oylamada zorluk çektiğini belirtti.

