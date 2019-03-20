HABER

Ağrı'da insan kaçakçılığı şebekesine operasyon: 12 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 10:57 | Son Güncelleme

PAKİSTAN ve Afganistan'dan getirdikleri göçmenleri Avrupa'ya götürmeye çalışanları takibe alan Ağrı Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, insan kaçakçılığı yaptığı belirlenen şebekeyi ortaya çıkardı.

Oğuzhan HANÇER / AĞRI, (DHA) - PAKİSTAN ve Afganistan'dan getirdikleri göçmenleri Avrupa'ya götürmeye çalışanları takibe alan Ağrı Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, insan kaçakçılığı yaptığı belirlenen şebekeyi ortaya çıkardı. Yakalanan 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken 3'ü adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla insan kaçakçılarına yönelik soruşturma başlattı. Yaklaşık 4 aylık bir teknik takipin ardından Türkiye ve İran bağlantısı belirleyen ekipler, Doğubayazıt, Erzurum ve Rize'de eş zamanlı operasyonlara imza attı. Ağrı'da 55 göçmenin bulunduğu bir evi tespit eden ekipler baskın yaptı. Polis, aralarında bebek, çocuk ve kadınların olduğu 55 kaçak göçmeni, oda, salon, mutfak ve holde sıkışık bir halde buldu. Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenlerle ilgili yasal işlem başlatılırken, insan kaçakçılığı yaptığı belirlenen 20 şüpheliden 15'i yakalandı. Adliyeye çıkarılan 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 5 kişinin yakalanması için araştırmalar sürüyor.

İRAN'DAKİ ŞÜPHELİ BİN DOLAR ALIYORDU

Şebeke üyesi oldukları ileri sürülen şüphelilere yönelik yapılan teknik takipte, İran´daki üyenin, Afganistan ve Pakistan´dan getirdiği göçmenleri sınırdan geçirdikten sonra kişi başı bin dolar ödeme aldığı belirlendi. Şebekenin Türkiye´deki üyelerinin ise, sınırdan teslim aldıkları göçmenleri il merkezlerinde önceden ayarladıkları evlerde bir süre tuttuğu, daha sonra İstanbul başta olmak üzere batı illerine götürmeye çalıştıkları tespit edildi. Ekipler, şebeke üyelerinin sınırdan kaçak geçirdikleri göçmenlerin çanta, yiyecek kutuları, ayakkabı ve terliklerinin belirli bölümlerine zula olarak tabir edilen bölmelerle uyuşturucu kaçırdıklarını da ortaya çıkardı.

4 AYDA 46 KİŞİ TUTUKLANDI

Bu arada Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 4 aydan beri sürdürdükleri operasyonlarda bin 957 kaçağın taşındığı 54 araca da el koyduğu açıklandı. İnsan kaçakçılığı yaptığı belirlenen şebekeye yönelik soruşturma kapsamında 4 ayda gözaltına alınan 138 kişiden 46'sının çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.

Bu ilçede 7'den 70'e herkes bisiklet kullanıyorBu ilçede 7'den 70'e herkes bisiklet kullanıyor
Şanlıurfa’da trafik kazası: 8 yaralıŞanlıurfa’da trafik kazası: 8 yaralı
Ağrı'da insan kaçakçılığı şebekesine operasyon: 12 tutuklamaAğrı'da insan kaçakçılığı şebekesine operasyon: 12 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Partili Başkan adayına silahlı saldırı!

AK Partili Başkan adayına silahlı saldırı!

Yarım asırlık hayal gerçek oldu!

Yarım asırlık hayal gerçek oldu!

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Başkentte 'hayalet' yakalandı!

Başkentte 'hayalet' yakalandı!

Bahçeli'den canlı yayında Mansur Yavaş açıklaması!

Bahçeli'den canlı yayında Mansur Yavaş açıklaması!

Rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Adana’da hastanede korkutan yangın

Hastanede yangın çıktı! Kullanılamaz halde...

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı: 1’i ağır 2 yaralı

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

'Askere gideceğiz' diye para toplayan 7 arkadaşa, dilencilikten ceza

'Askere gideceğiz' diye para toplayanlara dilencilikten ceza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.