Ağrı'da kar etkili oluyor

Ağrı ve Eleşkirt ilçesinde devam eden kar, etkisini sürdürüyor.

İl ve ilçe merkezinde akşam saatlerinde başlayan kar, devam ediyor. Beyaza bürünen il ve ilçe merkezinde bazı vatandaşlar, park halindeki araçlarının üzerini temizledi.

Yağış nedeniyle güzel görüntüler de oluştu.

İlçe sakinlerinden Mehmet Bayram, "Bu yıl kış mevsimi çok çetin geçiyor. Tam olarak eski kışları andırıyor." dedi.

