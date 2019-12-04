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Ağrı'da kar yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 23:39 | Son Güncelleme

Ağrı'da kar yağışı

Ağrı'da akşam saatlerinde başlayan ve etkili olan kar yağışı sonrası kent beyaz örtüyle kaplandı.

Kentte etkili olan soğuk hava akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Etkisini artırarak devam eden yağış sonrası kent beyaza büründü.

Kar yağışı, çevre yolunda sürücülere ve yolda yürüyen vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Kentte ulaşımın aksamaması için ekiplerce iş makineleriyle yol açma çalışması başlatıldı.

Yağışla sokaklara çıkan vatandaşlar karın tadını gönüllerince eğlenerek çıkardı.

Üniversite öğrencisi Antalyalı Kadir Esmeroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk defa kar yağışına şahit olduğunu söyledi.

Kardan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Esmeroğlu, "Ağrı'da ilk yılım, ilk kar görüşüm. Antalya'da yüksek rakımlı bölgelere yağdığı için daha önce hiç kar yağışını görmemiştim. İlk kez kar gördüğüm için mutluyum. Havalar soğuk ama yine de çok güzel bir duygu." diye konuştu.

Sertap Toper ise dondurucu soğukların başladığını ve zorlu bir kış mevsiminin kendilerini beklediğini belirterek, "Uzun bir zamandır kışla bir arada değilim. Ağrı'ya geldiğimden beri kar yağıyor. Hava şartları çok kötü, dışarıdaki evsiz insanlar nasıl yaşıyor çok merak ediyorum. Biz de arkadaşlarımızla beraber dışarıya çıkarak yürüyüş yapıp kar topu oynadık, fotoğraf çektik." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı kar soğuk hava

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