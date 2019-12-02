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Ağrı’da kar yağışı gün boyu devam etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 19:34 | Son Güncelleme

Ağrı’da hafta sonu yağan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.Kentte gün boyu devam eden kar yağışı bir yandan hayatı olumsuz etkilerken, bir yandan da kartpostallık görüntülerin ortaya çıkmasını sağladı.

Ağrı’da hafta sonu yağan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Kentte gün boyu devam eden kar yağışı bir yandan hayatı olumsuz etkilerken, bir yandan da kartpostallık görüntülerin ortaya çıkmasını sağladı. Kampüsü gün boyu yağan karın etkisiyle beyaz örtüye bürünen Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencisi Kadir Kaya, karın geçen yıllara nazaran bu yıl geç yağdığını dile getirerek, “Kar Ağrı’da normal şartlarda daha erken yağar. Bu yıl biraz geç yağdı. Eğer kar geç yağarsa buralarda genelde geç de erir. Bence nisan ayı sonuna kadar kar yerden kalkmaz. Buralarda kış mevsimi sert geçer ama bence çok iyi bir durum. Biz her yıl karı, sanki ilk defa görüyormuşuz gibi karşılıyoruz” dedi.
Ağrı ve ilçelerinde kar yağışının gecede devam etmesi bekleniyor.

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