HABER

Ağrı'da kardeş kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 20:04 | Son Güncelleme

Patnos ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle kardeşler arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Özdemir köyünde Mehmet Hanifi (47) ve oğlu İsa (19) ile kardeşleri Nazim (24) ve Alaattin Ü. (63) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi sonucu taraflar birbirine silahla ateş etti.

Yaralanan Mehmet Hanifi, İsa, Nazim ve Alaattin Ü, Patnos Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mehmet Hanifi Ü, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Buradaki müdahalenin ardından Ağrı Devlet Hastanesine sevk edilen Alaattin Ü'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay sonrası köyde geniş güvenlik önlemleri aldı.

PARTNERİşkence gibi hayat! Sevgilisi zayıflamasını istemeyince...İşkence gibi hayat! Sevgilisi zayıflamasını istemeyince...
Öğrenciler atık materyallerden hazırladıkları defileyle çevre kirliliğine dikkat çektiÖğrenciler atık materyallerden hazırladıkları defileyle çevre kirliliğine dikkat çekti
Baba ve kızı aynı üniversiteden mezun olduBaba ve kızı aynı üniversiteden mezun oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ağrı Patnos Silahlı kavga

En Çok Okunan Haberler

İsmail Çataklı: Bakanlığımıza gelen ihbarlar var!

İsmail Çataklı: Bakanlığımıza gelen ihbarlar var!

Son dakika: Devlet Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması

Son dakika: Devlet Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması

Fenerbahçe transfer bombayı patlattı

Fenerbahçe transfer bombayı patlattı

Duyan bankaya koşmuştu! Tarih belli oldu

Duyan bankaya koşmuştu! Tarih belli oldu

İmamoğlu'ndan İstanbul seçim sonuçlarına itiraz açıklaması

İmamoğlu'ndan İstanbul seçim sonuçlarına itiraz açıklaması

HDP'li başkan, kayyum döneminde alınan 145 personeli kovdu

HDP'li başkan, kayyum döneminde alınan 145 personeli kovdu

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MHP MYK üyeleri kaza yaptı! Yaralılar var

MHP MYK üyeleri kaza yaptı! Yaralılar var

'Sarallar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var

'Sarallar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Kayıp Buse için 100'üncü günde gıyabi cenaze namazı! En acı veda

En acı veda! Yıkıldılar

Konya'da komşusuna ve 3 çocuğa kezzapla saldıran kadının savunması pes dedirtti

Kezzapla saldırdı, savunması pes dedirtti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Çamlıca Camisi'nin açılışında önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Büyük Çamlıca Camisi'nin açılışında önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.