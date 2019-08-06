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Ağrı'da kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 13:10 | Son Güncelleme

Çukurçayır köyünde hafta sonu bakkala gitmek için evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 15 yaşındaki Ahmet Yasin Batgın'ı arama çalışmaları devam ediyor

Ağrı'da hafta sonu bakkala gitmek için evinden ayrıldıktan sonra kaybolan 15 yaşındaki çocuk için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Merkeze bağlı Çukurçayır köyünde yaşayan Şengül ve Veysi Batgın çiftinin 7 çocuğundan beşincisi olan Ahmet Yasin Batgın'ı arama çalışmaları 3. gününde de devam etti.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlilerince köyün çevresinde yapılan aramalarda herhangi bir ize rastlanmadı.

Kayıp Batgın'ın en son il merkezinde görüldüğü bilgisi üzerine polis ekipleri de kent merkezinde arama çalışması başlattı.

Jandarma ve AFAD ekiplerinin köydeki derede ve dağlık arazide arama çalışmaları devam ediyor.

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