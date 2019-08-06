HABER

Ağrı'da kaybolan çocuğu arama çalışmalarına ara verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 18:10 | Son Güncelleme

Çukurçayır köyünde hafta sonu bakkala gitmek için evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 15 yaşındaki Ahmet Yasin Batgın'ı arama çalışmalarına ara verildi

Ağrı'da hafta sonu bakkala gitmek üzere evinden ayrıldıktan sonra kaybolan 15 yaşındaki çocuk için başlatılan arama çalışmalarına ara verildi.

Merkeze bağlı Çukurçayır köyünde Şengül ve Veysi Batgın çiftinin 7 çocuğundan beşincisi Ahmet Yasin Batgın'ı arama çalışmalarına gün boyu devam edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince başlatılan arama çalışmaları, sabah saatlerinde köy çevresi ve il merkezinde yoğunlaştı.

Köy yakınındaki ağaçlık bölge ve dere yatağında jandarma ve AFAD ekipleri, arama kurtarma ve iz takip köpekleri desteğiyle geniş bir alanı taradı.

Drone ile desteklenen arama çalışmalarında akşama kadar bölgeyi detaylı bir şekilde arayan ekipler, bir bulguya rastlayamadı.

Ara verilen arama çalışmasının yarın devam edeceği bildirildi.

Eşi ölünce yerleştiği adayı 14 yılda bambaşka bir yer haline getirdiEşi ölünce yerleştiği adayı 14 yılda bambaşka bir yer haline getirdi
YKS eşit ağırlık şampiyonu tek tercihle Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleştiYKS eşit ağırlık şampiyonu tek tercihle Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleşti
GÜNCELLEME - Sinop'ta orman yangınıGÜNCELLEME - Sinop'ta orman yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AFAD Ağrı arama çalışması Çukurçayır köyü Jandarma Kayıp Çocuk

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Fırat'ın doğusuna harekat' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Fırat'ın doğusuna harekat' mesajı

Ebru Polat mesajı ifşa edip sert çıktı

Ebru Polat mesajı ifşa edip sert çıktı

Yüzde 5 zam geldi!

Yüzde 5 zam geldi!

'Suriyeliler' araştırmasında çarpıcı rakamlar

'Suriyeliler' araştırmasında çarpıcı rakamlar

Şişli'de dehşet anları! Defalarca bıçakladı

Şişli'de dehşet anları! Defalarca bıçakladı

ABD'den Türkiye açıklaması: Kabul edilemez

ABD'den Türkiye açıklaması: Kabul edilemez

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detay!

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detay!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SON DAKİKA! Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi!

Koza İpek Holding davasında istenen cezalar belli oldu

Koza İpek Holding davasında istenen cezalar belli oldu

Assos’ta sahil boyunca sıralanan karavanlara tepki!

Ünlü tatil beldesinde tepki toplayan görüntü!

Safari cipi devrildi: 1 ölü, 10 yaralı

Safari faciası! Ölü ve yaralılar var

Hüseyin Nasrullah Çelik'i öldüren Murat Ç. küçük yaştaki çocuklara cinsel istismarda bulunmuş

Vahşice öldürmüştü! Yeni skandalları ortaya çıktı

FETÖ'nün ‘izdivaç imamına’ 12 yıl hapis

Cezası belli oldu! 12 yıl...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.