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Ağrı'da kaybolan çocuk aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 23:27 | Son Güncelleme

Ağrı'da arkadaşlarıyla evinin önünde oynarken kaybolan 9 yaşındaki kız çocuğu için arama çalışması başlatıldı

Ağrı'da arkadaşlarıyla evinin önünde oyun oynarken kaybolan 9 yaşındaki kız aranıyor.

Öğle saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evinin önünde arkadaşlarıyla oyun oynayan Neriman Sahra Adıgüzel (9), bir süre sonra kayboldu.

Aile ve yakınlarının mahallede yaptığı arama çalışması sonuç vermeyince durum İl Emniyet Müdürlüğüne bildirildi.

Bölgedeki MOBESE kameralarının incelenmesine başlanırken, aile, kızlarının kaybolduğu sırada üzerinde siyah pantolon ve beyaz tişört olduğunu belirtti.

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