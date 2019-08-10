Ağrı'da kaybolan çocuk Iğdır'da bulundu

Ağrı'da 3 Ağustos'ta bakkala gitmek üzere evinden ayrılan ve bir daha haber alınamayan çocuk, İl Jandarma Komutanlığınca oluşturulan özel ekip tarafından Iğdır'da bulundu.

Merkeze bağlı Çukurçayır köyünde Şengül ve Veysi Batgın çiftinin 7 çocuğundan beşincisi Ahmet Yasin'in (15) bulunması için köy ve çevresindeki aramalardan sonuç alınamayınca İl Jandarma Komutanlığınca özel ekip oluşturuldu.

Kent merkezi ve ilçelerdeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerası kayıtlarını 6 gün boyunca inceleyen ekipler, Batgın'ın Doğubayazıt ilçesinde olduğunu tespit etti.

Ekipler, Batgın'ın Doğubayazıt'tan Iğdır'a gittiğini ve internet kafede sosyal medya hesabına girdiğini belirledi.

Kafenin çevresinde arama yapan ekipler, gece saatlerinde kayıp Batgın'ı bularak ailesine teslim etti.

