Ağrı'da kaybolan kişinin ölü bulunması

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde kayıp ihbarı yapıldıktan 20 gün sonra cansız bedeni bulunan 3 çocuk babası Şefik Kılıç'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ilçe merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Sarıbıyık köyünde 16 Ocak'ta öldürülen Kılıç ile ilgili İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyon düzenlediği bildirildi.

Operasyon neticesinde 7 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, adli mercilere sevk edilen zanlılardan 3'ünün tutuklandığı, 4'ünün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Bardaklı köyünde "kasten öldürme" ve "silahla tehdit" olmak üzere 8 suçtan aranan kişinin de gözaltına alındığı bilgisine yer verildi.

