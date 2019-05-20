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Ağrı’da kaybolan vatandaş ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 10:55 | Son Güncelleme

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesine bağlı Karagöz köyünde kaybolan A.B.

Ağrı’da kaybolan vatandaş ölü bulundu

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesine bağlı Karagöz köyünde kaybolan A.B. (61), iki gün süren aramaların ardından köye bir kilometre uzaklıkta tepelik bir alanda ölü olarak bulundu.
Ağrı Taşlıçay’a bağlı Karagöz Köyünde 61 yaşındaki A.B.’nin kaybolduğu anlaşıldıktan sonra köylülerce arama çalışmaları başlatıldı. Köylülerin aramaları sonuç vermeyince AFAD ekiplerine haber verildi. Olay yerine intikal eden iz takip, canlı arama kurtarma köpekleri, Afad ekipleri ve jandarma timleri olay yerinde arama çalışmalarına başladı. İhbarı aldıktan sonra aramalara başlayan ekiplerin 10 saat süren çalışmalarının ardından kaybolan vatandaş, köye bir kilometre uzaklıkta bulunan tepelik bir alanda ölü olarak bulundu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ağrı’da kaybolan vatandaş ölü bulundu

Ağrı’da kaybolan vatandaş ölü bulundu

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