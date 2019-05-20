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Ağrı'da kayıp ihbarı yapılan kişinin cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 12:03 | Son Güncelleme

Ağrı'da kayıp ihbarı yapılan kişinin cesedi bulundu

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde kayıp ihbarı yapılan kişinin cesedi bulundu.

İlçeye bağlı Karagöz köyünde yaşayan A.B'nin (61) kaybolması üzerine ailesi jandarmaya haber verdi.

İhbar üzerine köye gelen jandarma ve İl Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince arama kurtarma çalışması başlatıldı.

İz takip, canlı arama kurtarma köpekleri ile dağlık alanda çalışma yürüten ekipler, sabah saatlerinde A.B'nin cesedini köye yaklaşık bir kilometre uzaklıkta buldu.

A.B'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere ilçe devlet hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ağrı cesedi bulundu Karagöz köyü Kayıp Taşlıçay

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