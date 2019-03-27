Ağrı'da kimsesiz düzensiz göçmen vatandaşlarca toprağa verildi

Durumdan haberdar olan vatandaşlar da sosyal medya üzerinden organize olup defin işlemlerine destek olmak için hastane morgu önünde buluştu.

Törene çok sayıda vatandaşın katıldığını aktaran Arslan, şunları kaydetti:

"Mollai'nin cenazesi 15 gündür morgdaydı. Biz de bunu öğrendikten sonra arkadaşlarımızla sosyal medya hesaplarımızdan çağrıda bulunduk. İlçe halkımızın bu konudaki duyarlılığı bizi daha çok onurlandırdı. Çevre ilçelerden gelen vatandaşlarımız da törene katıldı. Allah herkesten razı olsun, merhumun mekanı cennet olsun."

Hastanedeki ön otopsi bulgularında düzensiz beslenme ve soğuk yüzünden ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulan Mollai'nin kesin ölüm sebebinin daha sonra ortaya çıkacağı belirtildi.

Konuya ilişkin soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

