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Ağrı'da kimsesiz düzensiz göçmen vatandaşlarca toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 17:56 | Son Güncelleme

Ön otopside düzensiz beslenme ve soğuk nedeniyle ölmüş olabileceği belirtilen Afganistan uyruklu Kemal Mollai'nin cenazesi, vatandaşlar tarafından son yolculuğuna uğurlandı

Ağrı'da, ölü olarak bulunan Afganistan uyruklu düzensiz göçmen vatandaşlar tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Taşlıçay ilçesine bağlı Bayıraltı köyü yakınlarında yaklaşık 2 hafta önce vatandaşlarca cansız bedeni bulunan ve İran üzerinden kaçak olarak yurda girdiği belirtilen Afganistan uyruklu Kemal Mollai'nin cesedi Taşlıçay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Cenazenin teslimi için yetkililerin girişimlerine rağmen ailesine ulaşılamayan Mollai'nin cesedinin, gerekli resmi işlemlerinin tamamlanması sonrası Taşlıçay İlçe Mezarlığına defnedilmesi kararlaştırıldı.

Durumdan haberdar olan vatandaşlar da sosyal medya üzerinden organize olup defin işlemlerine destek olmak için hastane morgu önünde buluştu.

Kimsesiz olduğu belirtilen Kemal Mollai'nin cenazesi daha sonra görevliler ve vatandaşlarca morgdan alınıp ilçedeki Merkez Camisi'ne getirildi.

Mollai'nin cenazesi buradaki cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Taşlıçay Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hüseyin Arslan, cenazeye sahip çıkıp defnetmenin insanlık görevi olduğunu kaydetti.

Törene çok sayıda vatandaşın katıldığını aktaran Arslan, şunları kaydetti:

"Mollai'nin cenazesi 15 gündür morgdaydı. Biz de bunu öğrendikten sonra arkadaşlarımızla sosyal medya hesaplarımızdan çağrıda bulunduk. İlçe halkımızın bu konudaki duyarlılığı bizi daha çok onurlandırdı. Çevre ilçelerden gelen vatandaşlarımız da törene katıldı. Allah herkesten razı olsun, merhumun mekanı cennet olsun."

Hastanedeki ön otopsi bulgularında düzensiz beslenme ve soğuk yüzünden ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulan Mollai'nin kesin ölüm sebebinin daha sonra ortaya çıkacağı belirtildi.

Konuya ilişkin soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı düzensiz göçmen Taşlıçay

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