Ağrı'da kimyasal patlama tatbikatı

Ağrı'da, polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekiplerinin katılımıyla Kimyasal, Biyolojik, Radyasyon ve Nükleer (KBRN) kaynaklı sızıntı veya patlamalara ilişkin tatbikat gerçekleştirildi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Merkez Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı'ndaki tatbikata, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 112 Acil Servis görevlileri, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polislerin yanı sıra Afet ve Acil Durum (AFAD) Ağrı İl Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye görevlileri katıldı.

Toplam 60 görevlinin katıldığı tatbikatta senaryo gereği laboratuvarda çalışan öğrencilerin araştırması sırasında kimyasal bir maddeden kaynaklı patlama yaşandı.

Binadaki yaklaşık 15 öğretim görevlisi ile üst katlarda bulunan öğrencilerin binayı boşalttığı senaryoya göre daha sonra dışarı çıkan bir öğretim üyesinin telefonla durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Olay yerine gelen özel kıyafetli AFAD, UMKE, 112 Acil Servis ve Ağrı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kimyasal maddeye maruz kaldığı düşünülen bölgede inceleme yaptı.