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Ağrı’da Korkutan Yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 01:44 | Son Güncelleme

Ağrı Cumhuriyet Mahallesinde iki katlı bir evde meydana gelen yangın, mahallede korkuya neden oldu.Gece saat 22:00 sularında evin bahçesinde bulunan odunların bilinmeyen bir nedenle tutuşmasıyla başlayan yangın, eve sıçradı.

Ağrı Cumhuriyet Mahallesinde iki katlı bir evde meydana gelen yangın, mahallede korkuya neden oldu.
Gece saat 22:00 sularında evin bahçesinde bulunan odunların bilinmeyen bir nedenle tutuşmasıyla başlayan yangın, eve sıçradı. Çatının alev almasıyla büyüyen yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. 4 itfaiye aracıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede büyüyen yangına müdahale etti. Yangına müdahalede itfaiye araçlarına, polisin Toma aracı da destek verdi. Tomanın da desteği ile yangın yaklaşık bir saatte söndürülebildi. Yangında şans eseri ev sakinlerinin dışarıda olması, her hangi bir can kaybı yaşanmasının önüne geçti. Mahallede büyük korkuya sebep olan yangınla ilgili emniyet birimleri soruşturma başlattı.

Ağrı’da Korkutan Yangın

Ağrı’da Korkutan Yangın

Ağrı’da Korkutan Yangın

Ağrı’da Korkutan Yangın

Ağrı’da Korkutan Yangın

Ağrı’da Korkutan Yangın

Ağrı’da Korkutan Yangın

Ağrı’da Korkutan Yangın

Ağrı’da Korkutan Yangın

Ağrı’da Korkutan Yangın

Ağrı’da Korkutan Yangın

Ağrı’da Korkutan Yangın

Ağrı’da Korkutan Yangın
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