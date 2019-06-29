HABER

Ağrı’da korkutan yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2019 13:12 | Son Güncelleme

Ağrı’nın Taşlıcay ilçesinde bir iş yerinin çatısında çıkan yangın ilçede korku dolu anlar yaşanmasına sebep oldu.Edinilen bilgilere göre, Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde sabah saatlerinde bir iş yerinin çatısında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Ağrı’nın Taşlıcay ilçesinde bir iş yerinin çatısında çıkan yangın ilçede korku dolu anlar yaşanmasına sebep oldu.
Edinilen bilgilere göre, Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde sabah saatlerinde bir iş yerinin çatısında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevrede ki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Taşlıçay Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Çevredeki vatandaşların da yardımıyla yangın 1 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında her hangi bir can kaybı yaşanmazken beyaz eşya dükkanının çatısında maddi hasar oluştu.
İşletmenin yan tarafında bulunan ekmek fırını bacasından yangının kaynaklandığını belirten işletme sahibi Hacı Şahin Yıldırım, "İtfaiye ve ilçe halkının destekleriyle yangın kontrol edildi, herkese teşekkür ederim" dedi.

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
Ayvalık'ta motoru arızalanan bottaki 27 kaçak kurtarıldıAyvalık'ta motoru arızalanan bottaki 27 kaçak kurtarıldı
Eşini öldürüp, intihar eden kocanın cenazesi alındıEşini öldürüp, intihar eden kocanın cenazesi alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Donald Trump'dan flaş Erdoğan ve Türkiye sözleri

Donald Trump'dan flaş Erdoğan ve Türkiye sözleri

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

İBB'de bir istifa daha!

İBB'de bir istifa daha!

Trump'tan flaş Çin açıklaması: Tarihi olur

Trump'tan flaş Çin açıklaması: Tarihi olur

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Erdoğan'dan G-20 zirvesi sonrası açıklama

Erdoğan'dan G-20 zirvesi sonrası açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Böyle baba olmaz olsun!

Böyle baba olmaz olsun!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da ilginç görüntü! Tam 500 aile...

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Samsun'da 23 işçi hastanelik oldu

Samsun'da 23 işçi hastanelik oldu

Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi

Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

İlginç isyan: 4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

Sultanbeyli'de 30 genç bıçaklarla birbirine saldırdı!

Ortalık savaş alanına döndü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.