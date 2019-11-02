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Ağrı'da Macaristanlı 2 kişiye biyokaçakçılık cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 11:44 | Son Güncelleme

AĞRI'nın Eleşkirt ilçesinde, yakaladıkları kelebek, böcek ve sinekleri yurt dışına çıkarmayı planlayan Macaristan uyruklu 2 kişiye, toplam 120 bin lira para cezası uygulandı.

ANKARA, (DHA)- AĞRI'nın Eleşkirt ilçesinde, yakaladıkları kelebek, böcek ve sinekleri yurt dışına çıkarmayı planlayan Macaristan uyruklu 2 kişiye, toplam 120 bin lira para cezası uygulandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Eleşkirt'te güvenlik güçleri tarafından şüphe üzerine durdurulan yabancı plakalı araçta böcek toplamak için hazırlanan teçhizat ve tuzaklarla birlikte etil alkolle koruma altına alınmış çok sayıda kelebek, böcek ve sinek ele geçirildi. Karakola götürülen araçtaki iki kişinin, Macaristan uyruklu olduğu ve izin belgelirinin bulunmadığı belirlendi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında 2 kişiye, 60'ar bin lira olmak üzere toplam 120 bin lira para cezası uyguladı. Ele geçirilen teçhizatlara el konulurken kelebek, böcek ve sinekler de tür tespiti yapılmak üzere üniversiteye gönderildi.
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