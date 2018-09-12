Ağrı'da mayına basan düzensiz göçmen bacağını kaybetti

Ağrı Dağı kırsalında mayına basarak ağır yaralanan Afganistan uyruklu Esedullah Uryahil sağ bacağını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, İran'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren Esedullah Uryahil (21), Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Ağrı Dağı kırsalında mayına bastı.
Patlama sesiyle olay yerine gelen güvenlik güçleri, durumu sağlık görevlilerine bildirdi.
Ağır yaralanan Uryahil, ambulansla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastane yetkilileri, patlamada sağ bacağı diz altından tamamen kopan, sol bacağından ise ağır yaralanan Uryahil'in başarılı geçen 2 ameliyatın ardından hayati tehlikesinin kalmadığını belirtti.
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