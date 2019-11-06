HABER

Ağrı'da minibüs ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 18 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 00:37 | Son Güncelleme

Ağrı'da minibüs ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 18 yaralı

Ağrı'da bir minibüs ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Kentin Patnos ilçesindeki bir cezaevinde bulunan yakınlarını ziyaret edenlerin yer aldığı Şah İsmail Abuşu idaresindeki 70 AAC 310 plakalı minibüs, Ağrı-Iğdır kara yolunun Murat köyü mevkisinde Türkmen Kalpan yönetimindeki 04 BA 126 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı.

Kazada, minibüsteki Hacı Ali Tekik olay yerinde hayatını kaybetti, her iki sürücünün yanı sıra minibüsteki 16 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ağrı Devlet Hastanesi ile kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Olay sebebiyle kara yolunda aksayan trafik, araçların ekiplerce bulunduğu yerden çekilmesinin ardından normale döndü.

Minibüsteki kişilerin Patnos'taki cezaevinde bulunan yakınlarını ziyaret ettikten sonra Iğdır'a dönmek üzere yola çıktığı belirtildi.

PARTNER Kan donduran itiraf: Babamın çocuğunu doğurdum! Kan donduran itiraf: Babamın çocuğunu doğurdum!
Manafort’un ‘Ukrayna Lobisinde’ Türkiye Bağlantısı İddiasıManafort’un ‘Ukrayna Lobisinde’ Türkiye Bağlantısı İddiası
Kayseri'de silahlı kavga! Tartışma sonrası kurşun yağdırdı!Kayseri'de silahlı kavga! Tartışma sonrası kurşun yağdırdı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ağrı Kaza

En Çok Okunan Haberler

Joker kullandığı soru sosyal medya kullanıcılarını çıldırttı

Joker kullandığı soru sosyal medya kullanıcılarını çıldırttı

2020 yılında hangi otomobil ne kadar MTV ödeyecek?

2020 yılında hangi otomobil ne kadar MTV ödeyecek?

Feci ölüm! Yıkıldılar

Feci ölüm! Yıkıldılar

Eminönü’ndeki balıkçılarla ilgili flaş gelişme

Eminönü’ndeki balıkçılarla ilgili flaş gelişme

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

Gündeme bomba gibi düşen 'ıspanak' için flaş açıklama

Gündeme bomba gibi düşen 'ıspanak' için flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'özel halk otobüsleri' açıklaması

İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'özel halk otobüsleri' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayseri'de silahlı kavga! Tartışma sonrası kurşun yağdırdı!

Kayseri'de silahlı kavga! Tartışma sonrası kurşun yağdırdı!

Beyoğlu’nda kontrolden çıkan araç ağaca çarptı!

Beyoğlu’nda kontrolden çıkan araç ağaca çarptı!

Son dakika! Kritik toplantı sonrası açıklama: Asla taviz verilmeyecek

Kritik toplantı sonrası açıklama: Asla taviz verilmeyecek

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu

Dev operasyon! 46 kilogram ele geçirildi

Kaçırılan kadını kurtarmaya çalıştı! Kahraman şoför o anları anlattı

Kaçırılan kadını kurtarmaya çalıştı! Kahraman şoför o anları anlattı

'Kuzeydeki son Osmanlı' vefat etti!

'Kuzeydeki son Osmanlı' vefat etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.