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Ağrı'da minibüs şarampole devrildi: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 10:31 | Son Güncelleme

Ağrı'da minibüs şarampole devrildi: 5 yaralı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde şarampole devrilen minibüsteki 5 kişi yaralandı.

Çetin Ergül idaresindeki 04 DD 098 plakalı minibüs, Ağrı-Erzurum E-80 karayolu Sarıcan Deresi mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, Saadet Çelik (56), Gökhan Kaya (44), Emine (51) ve İbrahim Abravcı (38) ile hamile olduğu belirtilen bir kadın yaralandı.

Yaralılar, Eleşkirt ve Ağrı devlet hastanelerine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı Eleşkirt şarampol

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