Ağrı’da minik öğrenciler Dünya Yürüyüş Günü etkinliğinde eğlendi

Ağrı’da İl Sağlık Müdürlüğünce organize edilen “Dünya Yürüyüş Günü” etkinliğinde öğrenciler yürüyüş yapmanın yanı sıra uçurtma uçurup gönüllerince eğlendi.

Ağrı Vali Lütfi Yiğenoğlu Stadyumu’nda düzenlenen etkinlikte bir araya gelen minik öğrenciler, Yeşilay Ağrı Şubesi Gönüllüleri ve İl Sağlık Çalışanları "Her gün 10 bin adım" yazılı dövizler ile "Hele yürüyek hadi" yazılı pankartlar taşıyarak yürüyüş yaptı. Yapılan yürüyüşün ardından İl Sağlık Müdürlüğü Çalışanları ve Yeşilay Gönüllüleri etkinliğe katılan öğrencilerle birlikte stadyumda uçurtma uçurarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Etkinlikte uçurtma uçurmanın yanı sıra satranç oynayan öğrencilere, İl Sağlık Müdürlüğü ve Yeşilay Ağrı Şubesi tarafından diş macunu, uçurtma ve satranç takımı hediye edildi.

Ağrı 1970 Spor futbolcularının da katıldığı etkinlikle ilgili gazetecilere açıklama yapan İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzman Doktor Caner Özdemir, yürüyüş gibi alışkanlıkların erken yaşta kazanılmasının çok önemli olduğunu belirterek "3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü etkinliği kapsamında burada tüm yaşlardan guruplarla bir araya geldik. Ağrı Spor’da etkinlikte yer aldı. Bundan dolayı çok memnunuz. Bu tarz etkinliklerin erken yaşlarda kazandırılması çok önemli. Bu yüzden özellikle ilkokulda eğitim gören öğrencilerimizin katılımı çok önemliydi. Bu etkinliklerimiz devam edecek. Çünkü hareketli hayat bizim için çok önemli. Gelecekteki kronik hastalıkları önleme açısından kritik önem taşıyor” dedi.