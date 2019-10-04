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Ağrı’da minik öğrenciler Dünya Yürüyüş Günü etkinliğinde eğlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 19:44 | Son Güncelleme

Ağrı’da İl Sağlık Müdürlüğünce organize edilen “Dünya Yürüyüş Günü” etkinliğinde öğrenciler yürüyüş yapmanın yanı sıra uçurtma uçurup gönüllerince eğlendi.Ağrı Vali Lütfi Yiğenoğlu Stadyumu’nda düzenlenen etkinlikte bir araya gelen minik öğrenciler, Yeşilay Ağrı Şubesi Gönüllüleri ve İl Sağlık Çalışanları "Her gün 10 bin adım" yazılı dövizler ile "Hele yürüyek hadi" yazılı pankartlar taşıyarak yürüyüş yaptı.

Ağrı’da İl Sağlık Müdürlüğünce organize edilen “Dünya Yürüyüş Günü” etkinliğinde öğrenciler yürüyüş yapmanın yanı sıra uçurtma uçurup gönüllerince eğlendi.

Ağrı Vali Lütfi Yiğenoğlu Stadyumu’nda düzenlenen etkinlikte bir araya gelen minik öğrenciler, Yeşilay Ağrı Şubesi Gönüllüleri ve İl Sağlık Çalışanları "Her gün 10 bin adım" yazılı dövizler ile "Hele yürüyek hadi" yazılı pankartlar taşıyarak yürüyüş yaptı. Yapılan yürüyüşün ardından İl Sağlık Müdürlüğü Çalışanları ve Yeşilay Gönüllüleri etkinliğe katılan öğrencilerle birlikte stadyumda uçurtma uçurarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Etkinlikte uçurtma uçurmanın yanı sıra satranç oynayan öğrencilere, İl Sağlık Müdürlüğü ve Yeşilay Ağrı Şubesi tarafından diş macunu, uçurtma ve satranç takımı hediye edildi.

Ağrı 1970 Spor futbolcularının da katıldığı etkinlikle ilgili gazetecilere açıklama yapan İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzman Doktor Caner Özdemir, yürüyüş gibi alışkanlıkların erken yaşta kazanılmasının çok önemli olduğunu belirterek "3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü etkinliği kapsamında burada tüm yaşlardan guruplarla bir araya geldik. Ağrı Spor’da etkinlikte yer aldı. Bundan dolayı çok memnunuz. Bu tarz etkinliklerin erken yaşlarda kazandırılması çok önemli. Bu yüzden özellikle ilkokulda eğitim gören öğrencilerimizin katılımı çok önemliydi. Bu etkinliklerimiz devam edecek. Çünkü hareketli hayat bizim için çok önemli. Gelecekteki kronik hastalıkları önleme açısından kritik önem taşıyor” dedi.

Yeşilay Ağrı Şube Başkanı Cihangir Aslan ise etkinlikte özellikle teknoloji bağımlılığını azaltabilmek adına öğrencilere uçurtma ve satranç takımı hediye ettiklerini belirterek, “Umut ediyoruz ki küçük yaştaki bütün öğrencilerimizin obezite gibi çağımızın hastalıklarına maruz kalmadan önce hareket etmelerini tavsiye ediyoruz. Bizlerde bu anlamda onları her türlü destekliyoruz. Çocuklarımız biliyorsunuz cennetin saklı bahçeleridir. Bizler onlarla eğlenmenin yollarını arıyoruz. Onları eğlendirmenin en güzel yolu da onların diliyle onlara hitap etmektir. O yüzden öğrencilerimize uçurtmalarımızı hediye ettik. Çok mutlu oldular. İstiyoruz ki sesleri hiç eksilmesin" şeklinde konuştu.

“Dünya Yürüyüş Günü” kapsamında düzenlenen etkinliğe öğrenciler, İl Sağlık Çalışanları ve Yeşilay Ağrı Şubesi gönüllülerinin yanı sara İl Sağlık Müdürü Dr. Ufuk Kurnaz’da katıldı.

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