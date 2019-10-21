Ağrı'da "Misafirim Ailem" projesi

Ağrı'da başlatılan "Misafirim Ailem" Projesi kapsamında Yatılı Bölge Ortaokullarında (YİBO) okuyan öğrencilerin aileleri okulda misafir edilecek.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen proje çerçevesinde YİBO'larda okuyan öğrencilerin aileleri okula davet edilecek. Bir gün okulda misafir edilecek aileler, çocuklarıyla birlikte vakit geçirecek.

Proje hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, il genelinde yürütülecek "Misafirim Ailem" projesi kapsamında aileleri okulda çocuklarıyla buluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Tekin, kentte 14 YİBO bulunduğunu ve ailelerin bir günü okulda geçireceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Projemiz ile burada okuyan öğrencilerin aile hasreti, yalnızlık, kimsesizlik duygularını, yüzlerindeki solgun ifadeyi yok etmek, sağlıklı kimlik oluşturmalarını sağlamak hedeflenmektedir. Bizler için eğitim ve öğretimdeki en önemli unsurlardan biri de velidir. Projemiz ile velilerimizin bu tür okullara karşı var olan olumsuz algısını kırmak ve böylelikle öğrencinin motivasyonunu arttırıp okul, yaşam kalitesini arttırmak amaçlanmaktadır. 2019-2020 eğitim öğretim yılı boyunca ayda bir defa veliyi pansiyonda öğrencisinin misafiri etmek; proje sonunda öğrencide öz güven, aidiyet, iletişim becerilerini geliştirmek ve bunlara paralel olarak ders başarısında da artış sağlamak amaçlanmaktadır."

