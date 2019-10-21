HABER

Ağrı'da "Misafirim Ailem" projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 10:36 | Son Güncelleme

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan proje kapsamında YİBO'da okuyan öğrencilerin aileleri okulda misafir edilip çocuklarıyla hasret giderecek - İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin: - "Bizler için eğitim ve öğretimdeki en önemli unsurlardan biri de velidir"

Ağrı'da başlatılan "Misafirim Ailem" Projesi kapsamında Yatılı Bölge Ortaokullarında (YİBO) okuyan öğrencilerin aileleri okulda misafir edilecek.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen proje çerçevesinde YİBO'larda okuyan öğrencilerin aileleri okula davet edilecek. Bir gün okulda misafir edilecek aileler, çocuklarıyla birlikte vakit geçirecek.

Proje hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, il genelinde yürütülecek "Misafirim Ailem" projesi kapsamında aileleri okulda çocuklarıyla buluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Tekin, kentte 14 YİBO bulunduğunu ve ailelerin bir günü okulda geçireceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Projemiz ile burada okuyan öğrencilerin aile hasreti, yalnızlık, kimsesizlik duygularını, yüzlerindeki solgun ifadeyi yok etmek, sağlıklı kimlik oluşturmalarını sağlamak hedeflenmektedir. Bizler için eğitim ve öğretimdeki en önemli unsurlardan biri de velidir. Projemiz ile velilerimizin bu tür okullara karşı var olan olumsuz algısını kırmak ve böylelikle öğrencinin motivasyonunu arttırıp okul, yaşam kalitesini arttırmak amaçlanmaktadır. 2019-2020 eğitim öğretim yılı boyunca ayda bir defa veliyi pansiyonda öğrencisinin misafiri etmek; proje sonunda öğrencide öz güven, aidiyet, iletişim becerilerini geliştirmek ve bunlara paralel olarak ders başarısında da artış sağlamak amaçlanmaktadır."

Duyan şaşkına dönüyor! O kentte ilginç yasakDuyan şaşkına dönüyor! O kentte ilginç yasak
Konak Tüneli'nde tepki çeken halayKonak Tüneli'nde tepki çeken halay
(Özel) 8 yıllık kadavra törenle toprağa verildi(Özel) 8 yıllık kadavra törenle toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ağrı aile Okul öğrenci

En Çok Okunan Haberler

Ülke yangın yerine döndü! Ölü sayısı artıyor!

Ülke yangın yerine döndü! Ölü sayısı artıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sigara' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sigara' açıklaması

ATV o dizinin fişini çekti Kasım ayında final yapıyor

ATV o dizinin fişini çekti Kasım ayında final yapıyor

Hızır'dan şok karar! Kendi adamları için ölüm emri verdi

Hızır'dan şok karar! Kendi adamları için ölüm emri verdi

Whatsapp ile başladı! Durmuyorlar...

Whatsapp ile başladı! Durmuyorlar...

New York Times'tan sarsıcı Suriye iddiası!

New York Times'tan sarsıcı Suriye iddiası!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde yeni atamalar

Kritik atamalar! Çok sayıda ismin görev yeri değişti

Çocukları dağa kaçırmak isteyen 8 kişi tutuklandı

Hedeflerinde çocuklar vardı! Evlerinde basıldılar

İçişleri Bakanlığı: 3 ilde düzenlenen operasyonlarda biri gri listede 7 terörist öldürüldü

3 ilde operasyon! Etkisiz hale getirildiler

Mardin'de teröristlerle sıcak çatışma! 1 askerimiz şehit oldu, 3 terörist öldürüldü

Mardin'de sıcak çatışma! 1 askerimiz şehit oldu

İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek açıklaması

İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek açıklaması

Şırnak’ın 55 köyünde eğitime 5 gün ara verildi

Şırnak’ın 55 köyünde eğitime 5 gün ara verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.