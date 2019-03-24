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Ağrı’da muhtarlık kavgası: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2019 13:30 | Son Güncelleme

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde muhtar adaylığı hususunda iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Taşlıçay ilçesine bağlı Çöğürlü köyünden, şehir merkezine gelen Karakaya ve Karabat aileleri burada muhtarlık seçimi nedeniyle kavga etti.

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde muhtar adaylığı hususunda iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Taşlıçay ilçesine bağlı Çöğürlü köyünden, şehir merkezine gelen Karakaya ve Karabat aileleri burada muhtarlık seçimi nedeniyle kavga etti. Çıkan kavgada ilk belirlemelere göre 2’si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Taşlıçay şehir merkezinde kavga eden ailelere polis müdahale etti. Taşlıçay Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2’si Ağrı Merkez Hastanesine sevk edilirken, 3 kişi burada tedavi edildi.
Olayla ilgili güvenlik önlemleri alınarak tahkikat başlatıldı.

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