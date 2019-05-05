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Ağrı'da nehre düşen çocuk hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 21:38 | Son Güncelleme

Ağrı'da nehre düşen çocuk hayatını kaybetti

Ağrı'da Murat Nehri'ne düşen 8 yaşındaki Miraç Daşdemir hayatını kaybetti.

Yüzüncü Yıl Mahallesi'nde Murat Nehri kenarında oyun oynayan Daşdemir dengesini kaybederek nehre düştü.

Ağabeyinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri nehirde arama kurtarma çalışması başlattı.

İlkbaharla su seviyesinin yükseldiği nehirde arama yapan ekipler, akıntının sürüklediği Daşdemir'i yaklaşık 1 kilometre ötede buldu.

Nehirden çıkarılarak kalp masajı yapılan Daşdemir, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Ağrı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Daşdemir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Ağrı Murat Nehri Nehre düşen çocuk öldü

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